Coronavirus : tous les centres de vaccination désormais ouverts en Wallonie, sans rendez-vous

Jusqu’à présent, 72% de la population wallonne de 18 ans et plus est vaccinée ou a pris rendez-vous dans les prochains jours. Ce taux est de 88% pour les personnes immunodéprimées et de 90% pour les personnes de 65 ans et plus.

Quant à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, qui démarre pleinement ce mercredi en Wallonie après une phase pilote, près de 15.000 doses pédiatriques sont programmées cette semaine dans l’ensemble des centres, qui affichent complets jusqu’à la fin du mois. Au total, près de 30.000 rendez-vous ont d’ores et déjà été pris, ce qui représente quasi 10% des enfants âgés de 5 à 11 ans en Wallonie.