Coronavirus - Retard d'apprentissage : "la FWB n'est pas restée les bras croisés", réagit la ministre Désir

"Que la pandémie ait eu un impact sur les apprentissages n'est pas un scoop. En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), l'approche privilégiée pour répondre à ce défi a été de recentrer les apprentissages sur les essentiels - c'est-à-dire les compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour passer à l'année supérieure - et de financer des périodes complémentaires de remédiation", avec un investissement de quelque 90 millions d'euros pour ces périodes de remédiation et du soutien éducatif, rappelle la ministre de l'Education en FWB, Caroline Désir, en réaction à une analyse du Bureau du Plan selon laquelle la crise sanitaire et sa gestion ont fait perdre un peu plus d'une demi-année d'apprentissage aux élèves du primaire et du secondaire en Belgique.