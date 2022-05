Coronavirus : Pukkelpop recevra finalement un remboursement de ses paiements anticipés

Le Pukkelpop sera remboursé des avances versées pour l'édition partiellement annulée de l'année dernière, ont indiqué mercredi les ministres flamands de l'Économie et du Tourisme, Hilde Crevits et Zuhal Demir.

Afin de maintenir le secteur événementiel à flot pendant la pandémie de coronavirus, le gouvernement flamand avait mis au point un système d'avances. Grâce à celui-ci, les événements pouvaient procéder aux préparatifs nécessaires et, si l'événement avait lieu, l'avance devait être remboursée au gouvernement avec une prime de 2%. Si l'événement n'avait pas lieu en raison des mesures gouvernementales contre le Covid-19, l'avance ne devait pas être remboursée.

Le Pukkelpop a fait usage de ce système : les organisateurs ont demandé une avance de 1,8 million d'euros, mais le festival n'a finalement pu être que partiellement mis en place. Le gouvernement flamand a toutefois gelé le remboursement après que des soupçons d'irrégularités dans le dossier ont été mis en lumière.

Selon les ministres Crevits et Demir, les services d'inspection de l'Agence flamande pour l'innovation et l'entreprise (VLAIO) et de Tourisme Flandre ont examiné le dossier de manière approfondie et ont finalement approuvé définitivement celui-ci. L'avance pourra donc être versée. VLAIO remboursera 1,3 million d'euros, Tourisme Flandre a déjà versé 350.000 euros de subvention et en versera 150.000 de plus, portant le total à 1,8 million d'euros.

47,7 millions d'euros mis à disposition

Une enquête sur les éventuelles irrégularités des entreprises de l'organisateur du Pukkelpop est également en cours. Cette enquête n'est pas encore terminée, mais, selon les avocats qui ont examiné le dossier, celle-ci n'a rien avoir avec l'accord de paiement anticipé, explique le gouvernement Crevits.

Au total, le gouvernement flamand a déjà approuvé 325 demandes, pour un montant total de 84 millions d'euros. Parmi ces événements, 140 ont été au moins partiellement annulés. À ce jour, le gouvernement flamand a mis à disposition 47,7 millions d'euros. Les événements qui ont pu avoir lieu ont dû jusqu'à présent rembourser 26,1 millions d'euros d'avances, mais ce montant pourrait augmenter à la suite d'inspections approfondies.