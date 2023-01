Coronavirus : "pas nécessaire" de s'attarder sur les chiffres de décès liés au Covid, dit Pékin

Pékin a revu en décembre sa méthodologie pour la comptabilité des morts du Covid. Seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au coronavirus sont désormais intégrées dans les statistiques. Ce changement de méthodologie signifie qu'un grand nombre de décès ne sont plus répertoriés comme étant dus au Covid. "Si un consensus peut être atteint au niveau mondial (sur la classification d'un décès comme mort du Covid), ce serait mieux. S'il ne peut être atteint, alors chaque pays effectuera une classification en fonction de sa propre situation", a souligné Liang Wannian.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué la semaine dernière cette nouvelle définition chinoise d'un mort du Covid, la jugeant "trop étroite". "Nous continuons à demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu'un séquençage du virus plus complet et en temps réel", avait insisté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pékin avait fustigé ces critiques et appelé l'OMS à adopter une position "impartiale" sur le Covid.