Coronavirus : Omicron est-il notre meilleur booster ?

Par ailleurs, Sophie Lucas ajoute qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes sur le niveau de protection apporté par une infection avec Omicron : "La vague Omicron est bien trop proche de nous pour savoir si son reboost de l’immunité induite par une infection est supérieure, équivalente, ou inférieure en termes d’intensité par rapport à une 3e dose de vaccin. C’est beaucoup trop tôt pour le dire", ajoute-t-elle.

Pourquoi ne pas mesurer les niveaux d’anticorps ?

Il n’y a pas un "seuil" défini d’anticorps qui serait suffisant ou nécessaire. Jean-Michel Dogné estime qu’il serait en l'état actuel des choses vain de les mesurer car " ces données de variabilité interindividuelles sont difficiles à identifier. On sait par ailleurs que ceux qui voudraient s’amuser à mesurer des titres d’anticorps pour décider d’une dose de rappel, aujourd’hui, ce n’est pas encore clair, ce n’est pas encore recommandé, en tout cas au niveau belge. Par ailleurs, si on le faisait, les titres anticorps d’aujourd’hui ne seront pas les mêmes que dans un mois, va-t-on faire une remesure de ces titres tous les mois, tous les deux mois ? Donc, par souci de pragmatisme, d’efficacité et de simplicité, il est recommandé de faire cette dose de booster pour que chacun ait de nouveau ce boost d’efficacité du vaccin sur la production d’anticorps et la réponse immunitaire."

Trop pour le système immunitaire ?

La crainte, chez les personnes déjà vaccinées et ensuite infectées par Omicron, pourrait être de rencontrer des effets secondaires plus importants, après l’administration d’une 3e dose. Mais d’après Jean-Michel Dogné, cela n’a pas été observé. Il faut s’attendre aux effets indésirables classiques, mais pas à un effet délétère sur le système immunitaire. La seule réserve étant d’attendre au moins 14 jours entre l’infection et le booster, comme précisé ci-dessus.

Notre système immunitaire en voit d’autres, tous les jours. "Il est stimulé en permanence par des millions d’antigènes qu’il rencontre dans son environnement", explique Sophie Lucas. "Il est conçu pour être capable, en permanence, de réagir à ces antigènes. Il ne faut pas redouter cette surstimulation du système immunitaire, cela n’a pas beaucoup de sens".

Pourquoi ne pas attendre un vaccin "Omicron" ?

Les firmes Pfizer et Moderna préparent une version de leur vaccin adaptée à Omicron. Pourquoi dès lors, ne pas attendre ? D’abord, parce qu’elles ne seront pas disponibles avant le printemps ou l’été. Ensuite, parce qu’on a constaté que les vaccins existants, développés sur la base de la version originale du virus restent efficaces, quel que soit le variant, contre les formes sévères. On voit aujourd’hui, y compris pour les plus de 65 ans, que le booster rajoute une couche de protection supplémentaire contre les hospitalisations. On ne sait pas, par ailleurs, si les personnes infectées aujourd’hui par Omicron, ne le seront pas dans le futur par une autre souche, par exemple celui qu’on appelle déjà le "petit frère" d’Omicron, le sous-variant BA.2. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit au Danemark.

Même si notre optimisme nous mène à penser qu'Omicron pourrait être le bout du tunnel, le réalisme prête aussi à anticiper que d'autres variants pourraient encore apparaître.