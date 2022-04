Coronavirus : "Nous pouvons être tout à fait optimistes sur les mois à venir", affirme Marius Gilbert

De cette manière, le code jaune ne devrait pas être revu, estime Marius Gilbert. "Nous restons à un niveau non négligeable de décès par jour (23,6 en moyenne entre 5 et le 11 avril, ndlr), mais cela ne justifie pas de changer de stratégie puisque la situation sanitaire n’a pas d’impact important sur le nombre d’hospitalisations et de lits occupés en soins intensifs."

L’essentiel pour l’épidémiologiste réside maintenant dans le fait de diminuer encore un peu plus le niveau de circulation du virus dans la communauté et veiller à ce que les personnes fragiles, telles que les immunodéprimées, puissent bénéficier de moyens de prévention et/ou de moyens thérapeutiques pour leur éviter de développer une forme grave et pour leur permettre de vivre le plus normalement possible.