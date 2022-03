Coronavirus : Moderna va demander l'autorisation de son vaccin chez les enfants de six mois à six ans

Les résultats "sont une bonne nouvelle pour les parents d'enfants de moins de six ans", a dit le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, dans un communiqué. "Nous avons maintenant des données cliniques sur la performance de notre vaccin chez les enfants de six mois jusqu'aux adultes plus âgés".

Efficacité relativement basse

Moderna a toutefois constaté une efficacité relativement basse du vaccin contre les infections, ses essais s'étant tenus pendant la vague du variant Omicron.

L'efficacité du vaccin chez les enfants de six mois à deux ans était de 43,7%, et de 37,5% chez ceux âgés de deux à six ans.

Moderna, qui précise que ces taux sont similaires à ceux observés chez les adultes, évalue une troisième dose pour relever ces niveaux.