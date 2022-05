Coronavirus : les tests PCR ultra-rapides de la société louvaniste miDiagnostics désormais commercialisés

La société basée à Louvain miDiagnostics lance officiellement la commercialisation de son test PCR ultra-rapide, annonce-t-elle lundi dans un communiqué.

Le test est désormais disponible en Europe et dans d'autres pays qui acceptent le marquage CE-IVD. Ce test PCR au Covid-19 est basé sur une technologie des puces en silicium d'imec et développé en étroite collaboration avec l'université américaine Johns Hopkins. Ces tests combinent la précision, la sensibilité et la reproductibilité d'un test PCR traditionnel, avec la rapidité d'un test antigénique.