Coronavirus : "Les projections ne nous indiquent pas une reprise ingérable au niveau hospitalier", explique l’épidémiologiste à l’ULB Marius Gilbert

On observe pour l’instant une transmission en recrudescence et des hospitalisations qui repartent à la hausse, explique Marius Gilbert : " Plusieurs facteurs se conjuguent. Il y a tout d’abord les effets de la vaccination qui sont relativement loin et puis les saisons d’automne et d’hiver qui sont plus propices à la transmission. Ces deux facteurs nous amènent à cette remontée. Nous ne devons pas craindre une grosse vague comme au début de la pandémie. Par contre, cela nous montre que la transmission va redevenir plus intense dans les prochaines semaines et qu’il va falloir rehausser notre niveau de vigilance si on n’a pas envie d’être infecté et aussi penser à se faire vacciner surtout si on est plus fragile".