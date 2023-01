Depuis le début des analyses, deux vols ont atterri à Brussels Airport, samedi et mardi. "Un très faible niveau de SARS-CoV-2 a été décelé dans les échantillons […] ce qui est une très bonne et rassurante nouvelle", a commenté Marc Van Ranst. "Même s’il y a une forte circulation du virus en Chine, nous trouvons peu de traces dans les eaux usées. Cela suggère que les passagers, qui devaient voyager avec un test négatif, l’étaient effectivement." Il y avait donc trop peu de traces de ce coronavirus pour tenter d’analyser de nouveaux variants. D’autres virus et bactéries ont par contre été retrouvés, ce qui fait dire au virologue que la technique d’analyse est suffisamment pointue pour l’exercice. L’institut Rega continuera ces prochaines semaines à analyser les eaux usées des avions provenant de Chine.