Coronavirus : les ministres de la Santé se penchent mercredi sur la 4e dose pour les plus de 80 ans

Une Conférence interministérielle de la Santé se réunira mercredi, a confirmé vendredi le cabinet du ministre fédéral, Frank Vandenbroucke. La Taskforce vaccination conseillera aux ministres des différents niveaux de prévoir rapidement une quatrième dose de vaccin contre la Covid-19 pour les personnes de plus de 80 ans, a indiqué le chef de la taskforce, Dirk Ramaekers.

Un avis est en cours de finalisation mais le contenu sera clair. "Il ressort des données nationales et internationales que la protection contre les formes graves de la maladie et les hospitalisations demeurait bonne. Cela est lié au fait qu’en moyenne, les Belges sont très bien vaccinés et aussi boostés. La dose de rappel du vaccin semble constituer une très bonne protection contre le variant omicron", a ajouté M. Ramaekers.