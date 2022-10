Coronavirus : "Les gens ne voient plus le risque, mais il est toujours là", selon Frank Vandenbroucke (Vooruit)

"Peut-être sommes-nous face au paradoxe de la prévention", a poursuivi le vice-Premier ministre Vooruit. "Nous avons pris des mesures efficaces, comme la vaccination. Nous savons que la ventilation est efficace. Mais parce que nous prenons des mesures efficaces et qui ont des conséquences, le risque est perçu comme moins grand. Il ne faut pas se laisser avoir par ce paradoxe de la prévention."

Frank Vandenbroucke a souligné l'importance d'une campagne de rappel de vaccination réussie. Cependant, malgré les efforts considérables des autorités, les résultats en Wallonie et à Bruxelles sont jusqu'à présent insatisfaisants. "Les responsables des modèles nous disent que nous devons avoir au moins 50% de la population vulnérable revaccinée, ainsi que tous les plus de 50 ans. Nous en sommes loin, surtout en Wallonie et à Bruxelles", a-t-il déclaré. "Les gens ne voient plus le risque, mais il est toujours là. C'est pourquoi nous devons de toute urgence accélérer la campagne."