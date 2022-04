Coronavirus : les extensions de terrasses des cafés et restaurants maintenues ? Ça dépend des communes

Durant la période covid, pour permettre une relance du secteur Horeca, plusieurs communes avaient autorisé des établissements à étendre leurs terrasses sur le domaine public, voire à en créer une quand ils n’en avaient pas.

Ces dispositifs, alors temporaires, vont-ils pouvoir être maintenus ? Les réponses varient selon les communes.

A Huy, par exemple, les terrasses doivent retrouver leurs dimensions d’avant covid. Mais quelques établissements, qui à l’origine n’avaient pas de terrasse, pourront garder celle qu’ils avaient pu installer temporairement. C’est le cas notamment d’un établissement de la rue Saint-Pierre dont nous avions rencontré le patron il y a un an alors qu’il attendait impatiemment d’être autorisé à se doter d’une terrasse.

A Visé, la Ville a décidé, elle, de maintenir son autorisation pour cette année. Les extensions et nouvelles terrasses nées durant l’ère covid pourraient même survivre à plus long terme. La réflexion est en cours. Eric Polmans, patron d’un café visétois, accueille évidemment avec joie la prolongation des terrasses étendues : "Bien sûr, c’est une très bonne chose. Ça nous a aidés, fortement. On en a besoin après ces moments très difficiles, qui perdurent d’ailleurs.".

A Liège, la Ville analysera au cas par cas les demandes de ceux qui souhaitent maintenir leurs terrasses "temporaires". Celles qui ne gênent pas pourraient, a priori, rester en place. Mélia est la patronne d’un établissement liégeois dont la terrasse a aussi été agrandie : "La continuité de cette mesure, on est plus que pour. Je pense que ça fait plaisir à beaucoup de gens de voir effectivement plus de vie que des bagnoles parquées. Je suis certaine qu’aucune extension de terrasse à Liège ne gêne.". Sur deux ans, la Ville de Liège avait reçu quelque 400 dossiers de demandes d’extension ou de création de terrasses.