Coronavirus : le secteur culturel partagé entre un "signal positif" et des "mesures insuffisantes"

Du côté des cinémas, la capacité des salles augmente, passant de 70% à 80%. C'est mieux que rien selon Thierry Laermans, secrétaire général de la Fédération des cinémas de Belgique (FCB).

"On s'y attendait et cela n'apporte pas beaucoup de changements à notre secteur. On aurait aimé pouvoir monter jusqu'à 90% comme la couleur orange du baromètre aurait pu le permettre." Le secrétaire général de la FCB aurait aussi apprécié la disparition du Covid Safe Ticket. "Il cause de plus en plus de problème aux caisses. Plusieurs experts se sont exprimés mettant en doute son utilité et les gens montrent moins de compréhension."

M. Laermans rappelle aussi qu'au-delà de la levée progressive de certaines mesures en raison de l'amélioration de la situation sanitaire, la crise économique pose toujours de gros problèmes. "Nous avons fait des efforts, nous avons dû fermer durant 15 mois. Mais nous n'avons reçu que des aides minimes et nous demandons toujours un soutien financier."

"Cet assouplissement des règles est très important, cela donne un signal positif pour les professionnels du secteur mais aussi au public", a, quant à elle, commenté Françoise Havelange, secrétaire générale de la FEAS (fédération des employeurs des arts de la scène), sur le plateau de la RTBF.

Concrètement, le port du masque restera obligatoire pour les activités non dynamiques à l'intérieur. Le CST sera, lui, nécessaire pour toutes les activités intérieures à partir de 50 personnes et pour les activités extérieures à partir de 100 participants.

Une capacité de 200 personnes est toujours autorisée, mais peut être augmentée pour passer à: 70% de la capacité pour les activités dynamiques à l'intérieur ; 80% pour les activités non dynamiques à l'intérieur et pour toutes les activités extérieures ; 100% si la qualité de l'air est inférieure à une valeur (cible) moyenne de 900 ppm de CO2 (démontrant une bonne ventilation) pour les activités à l'intérieur ; 100% pour les activités extérieures si l'on travaille avec des compartiments comptant jusqu'à maximum 2.000 personnes ou si des mesures de gestion des foules ("anticrowding") supplémentaires sont prises après avis positif de la cellule de sécurité locale.