Coronavirus : le "risque global" lié à Omicron toujours très élevé, avertit l'OMS

Le niveau de risque lié au variant Omicron reste très élevé, a estimé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son bulletin hebdomadaire, le nombre de contaminations au Covid-19 ayant atteint un nouveau record la semaine dernière.

"Sur la base des données actuellement disponibles, le risque global lié à Omicron reste très élevé", a prévenu l'organisation. "Plus de 21 millions de nouveaux cas ont été enregistrés (ces sept derniers jours), ce qui représente le plus grand nombre de cas hebdomadaires recensés depuis le début de la pandémie", a-t-elle déclaré.

L'organisation a indiqué que le nombre de nouveaux cas avait augmenté de 5% au cours de la semaine dernière, contre 20% la semaine précédente. Le taux d'incidence global augmente de manière "plus lente", a-t-elle toutefois indiqué. L'OMS a également fait état de 50.000 nouveaux décès, un chiffre stable par rapport à la semaine dernière.

Le variant Omicron reste dominant dans le monde. La prévalence du variant Delta est "en baisse continue" tandis que les variants Alpha, Beta et Gamma circulent "très faible(ment)". "Les pays qui ont connu une hausse des cas Omicron en novembre et décembre 2021 ont vu ou commencent à voir une baisse des cas" actuellement, a ajouté l'OMS. Omicron représentait 89,1% des spécimens de coronavirus collectés et examinés ces 30 derniers jours. Les données, téléchargées dans la base de données mondiale GISAID, montrent également que Delta, qui dominait auparavant, ne représente plus que 10,7% des cas.