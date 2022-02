Coronavirus : le report de l'obligation vaccinale des soignants en discussion au gouvernement

La loi sur la vaccination obligatoire du personnel soignant était sur la table du conseil des ministres restreint ce vendredi matin. Selon nos informations, plusieurs membres du gouvernement ont remis en cause la nécessité de mettre en œuvre la mesure au 1er avril prochain, comme convenu. "L’évolution de la situation épidémiologique ne justifie plus cette mise en œuvre ", nous glisse une source autorisée.

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, proposerait désormais que le personnel soignant soit vacciné pour le 1er juillet pour pouvoir encore exercer. Pendant une période transitoire prenant cours au 1er avril, un test serait exigé pour les non-vaccinés. Le ministre serait disposé à laisser une marge de manœuvre pour modifier ces dates.

Selon l’accord intervenu au sein du gouvernement, le personnel soignant disposerait de trois mois, à partir du 1er janvier, pour se faire vacciner. Et à partir du 1er avril, ceux qui auraient refusé la vaccination seraient licenciés ou mis à pied pour six mois. L’échéance du 1er janvier est depuis lors passée. Selon une nouvelle mouture du projet ministériel, la date de la période transitoire serait reportée au 1er avril et celle de l’obligation au 1er juillet.