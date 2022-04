Coronavirus : le port du masque et les confinements n’ont pas fait "baisser notre immunité" face aux virus et infections

Sophie Lucas, immunologue et présidente de l’Institut de Duve de l’UCLouvain, explique qu’initialement le port du masque nous protégeait de l’exposition à, et donc du risque d’infection par le virus Sars-Cov2 (le virus qui cause le Covid-19).

Mais en nous protégeant contre une potentielle infection au Sars-Cov2 "le masque nous protégeait contre les infections en limitant notre exposition à tous les autres virus qui se transmettent par voie aérienne. Donc quand on enlève le masque tous en même temps, on est collectivement et soudainement exposés à tous des virus auxquels on n’avait plus été exposés (ou moins exposés) pendant la période du port du masque."

La professeure de l’UCLouvain indique que d’habitude, ces expositions aux différents virus se font en continu : "On est infecté par l’un ou l’autre virus à un moment donné, on monte une réponse immunitaire contre ce virus pendant qu’on fait l’infection, et la réponse immunitaire spécifique que nous développons nous empêche de refaire une infection par le même virus dans les semaines ou mois qui suivent. On monte donc des réponses immunitaires protectrices au fur et à mesure où on rencontre les différents virus".