Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Records d’infections en Chine

La Chine a recensé 3393 cas de Covid-19 dimanche, selon des données officielles, un record depuis le début de l’épidémie en février 2020.

En raison d’un pic de cas à travers le pays, les autorités ont fermé les écoles de Shanghai et confiné plusieurs villes du nord-est, tandis que plus de dix provinces s’empressent d’endiguer des foyers locaux.

Dans le nord-est du pays, la ville de Changchun, qui compte neuf millions d’habitants, est confinée depuis vendredi. Un confinement partiel a également été imposé à la ville de Jilin.

Seule une personne par foyer est désormais autorisée à sortir, une fois tous les deux jours, pour assurer le ravitaillement, a fait savoir la mairie qui se prépare à dépister toute la population.

Ce confinement est le plus important annoncé en Chine depuis celui de la métropole de Xi’an (nord) et de ses 13 millions d’habitants à la fin de l’année dernière.

Plus de 140.000 morts en France

Le seuil des 140.000 décès liés au Covid-19 en France a été franchi vendredi, deux ans après le début de l’épidémie, selon l’organisme Santé publique France, alors que le pays connaît un "rebond" des contaminations depuis une semaine.

Plus de 18 millions de morts dans le monde, selon une étude

La pandémie de Covid-19 aurait provoqué plus de 18 millions de morts dans le monde entre début 2020 et fin 2021, plus de trois fois le bilan officiel, selon une étude publiée dans la revue The Lancet.