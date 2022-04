Coronavirus : le plus gros fabricant mondial de vaccins cesse sa production d'AstraZeneca

Le plus gros fabricant mondial de vaccins, le Serum Institute of India, basé en Inde, a annoncé vendredi l'arrêt de sa production de vaccins anti-Covid, sous license AstraZeneca, après un effondrement de la demande intérieure et mondiale.

Le Serum Institute a produit plus d'un milliard de doses de Covishield - la version indienne du vaccin développé par AstraZeneca -, et a été l'un des plus gros contributeurs au programme Covax, mis en place sous l'égide de l'ONU pour fournir les pays les plus pauvres.

Surabondance de vaccins

Alors qu'il y a aujourd'hui à l'échelle mondiale surabondance de vaccins anti-Covid, la décision du fabricant indien contraste singulièrement avec la situation qui prévalait voici un an en Inde.

Ce pays de 1,4 milliard d'habitants, considéré comme la "pharmacie du monde", avait alors dû limiter drastiquement ses exportations de doses anti-Covid pour faire face à une déferlante de nouveaux cas mettant en péril tout le système de santé.

Les exportations n'ont repris qu'en novembre 2021, un mois avant que la décision de l'arrêt de la production de Covishield, ne soit finalement prise.

Fort "d'un stock de 200 millions de doses", a expliqué devant la presse le patron du laboratoire, Adar Poonawalla, le Serum Institute a proposé d'en faire don aux pays demandeurs avant la date de péremption.

Des milliards de personnes non vaccinées

Le régulateur indien interdit l'utilisation du Covishield au-delà d'une période de neuf mois après la date de fabrication.

Depuis l'été dernier, la production de vaccins anti-Covid est supérieure à la demande, selon les fabricants. Pour autant, il reste des milliards de personnes non vaccinées, essentiellement dans les pays en développement.