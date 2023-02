Coronavirus : le New York Times en justice pour faire publier les SMS entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer

Le journal américain The New York Times a saisi la justice pour obliger la Commission européenne à publier des SMS échangés entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le patron de Pfizer, Albert Bourla. C’est ce que rapporte la plateforme d’information Politico lundi.

Le journal défend l’idée que la Commission est légalement tenue de divulguer ces messages, qui pourraient contenir des informations sur les accords conclus par l’Union pour l’achat de milliards d’euros de doses de Covid-19.

La Commission estime que les SMS ne relèvent pas de son devoir de transparence et affirme qu’elle ne peut pas non plus les récupérer. Des organismes de surveillance tels que le Médiateur européen et la Cour des comptes européenne ont déjà dénoncé cette position. Le Parlement européen également.

L’action en justice auprès de la Cour européenne de justice a été déposée le 25 janvier, selon Politico. "Mais aucune information détaillée n’est encore disponible en ligne, précise le journal. Deux personnes au courant de l’affaire ont confirmé les détails de l’affaire à Politico." Ni le New York Times ni la Commission européenne n’ont souhaité réagir.

Politico rappelle que le quotidien allemand Bild a précédemment intenté une série de poursuites contre la Commission afin d’obtenir la divulgation de documents relatifs aux négociations d’achat des vaccins Covid-19 fabriqués par Pfizer/BioNTech et AstraZeneca.