Coronavirus : le monde doit d’urgence améliorer sa gestion des déchets médicaux, dit l’OMS

La pandémie de Covid-19 "a mis à rude épreuve les systèmes de gestion des déchets de soins de santé dans le monde entier, menaçant la santé humaine et environnementale et révélant un besoin urgent d’améliorer les pratiques de gestion des déchets", peut-on lire dans un nouveau rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publié ce mardi matin.

Des tonnes de déchets

Il faut dire que rien qu’entre mars 2020 et novembre 2021, pas moins de 87.000 tonnes d’équipements de protection ont été achetées et expédiés par les Nations Unies dans le cadre de la crise. Et il est plus que probable que la plupart aient fini en déchets. Sans compter la masse de déchets "générés par le public, comme les masques médicaux jetables".

A cela s’ajoutent "plus de 140 millions de kits de tests, susceptibles de générer 2600 tonnes de déchets non infectieux (principalement du plastique) et 731.000 litres de déchets chimiques (soit l’équivalent d’un tiers d’une piscine olympique) qui ont été expédiés, tandis que plus de 8 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, produisant 143 tonnes de déchets supplémentaires sous forme de seringues, d’aiguilles et de boîtes de sécurité", précise encore le rapport de l’OMS.

Autrement dit, il est aujourd’hui "absolument vital de fournir aux agents de santé les équipements de protection appropriés (EPI)", selon le Dr Michael Ryan, directeur exécutif du Programme des urgences sanitaires de l’OMS. "Mais il est également vital de veiller à ce qu’il puisse être utilisé en toute sécurité sans avoir d’impact sur le milieu environnant".

Quant au Dr Maria Neira, directrice du département Environnement, changement climatique et santé à l’OMS, elle rappelle que "de nombreux pays se sont engagés lors de la récente Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, et, bien sûr, pour un rétablissement sain après Covid-19 et une préparation à d’autres urgences sanitaires à l’avenir".