Coronavirus : le fédéral réintroduit le congé de vaccination

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi un avant-projet de loi réintroduisant le droit au petit chômage pour les travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus Covid-19, annonce le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne dans un communiqué.

Ce droit n'était plus d'application depuis le 30 juin dernier. Il entre à nouveau en vigueur ce samedi 1er octobre et jusqu'au 31 décembre inclus. Si les circonstances l'exigent, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pourra reporter cette date de fin de vigueur au plus tard au 31 mars 2023.