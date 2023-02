Coronavirus : le Covid-19 troisième cause de décès en Belgique en 2020

Le Covid-19 était en 2020, lors de la première année de la pandémie, la première cause de décès en région bruxelloise, ressort-il lundi des chiffres de l’office belge de statistique Statbel. En Wallonie et en Flandre, le virus était la troisième cause principale des décès.

À l’échelle nationale, le Covid-19 a causé 22.012 morts, soit 17,4% de l’ensemble des décès recensés en 2020, représentant la troisième cause principale de décès. Les tumeurs (malignes, bénignes ou de malignité incertaine) étaient, elles, la première cause des décès (21,5%), suivies des maladies de l’appareil circulatoire (20,7%) en deuxième position.

En Région de Bruxelles-Capitale, le Covid-19 s’est hissé en tête des causes de décès, avec 2.512 morts, soit 22,9%. À la deuxième place, on trouvait les décès causés par des tumeurs (18%), suivis par les décès dont la cause sous-jacente était une maladie de l’appareil circulatoire (17,5%).