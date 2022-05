Coronavirus : le Conseil supérieur de la santé ne recommande pas de dose de rappel pour le moment

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) ne recommande pas, pour le moment, l’administration d’une deuxième dose de vaccin contre le Covid-19 pour la population générale, pas plus qu’il ne recommande l’administration systématique de cette dose pour les personnes de plus de 80 ans et les résidents de maisons de repos et autres communautés de soins, quel que soit leur âge.