Coronavirus : le centre de testing et de vaccination de Forest ferme ses portes mercredi

Le centre de testing et de vaccination de Forest ferme ses portes ce mercredi 1er juin 2022, annonce mardi la Cocom (Commission communautaire commune), qui gère ces espaces sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Désormais, il sera possible de se faire vacciner dans les centres de Molenbeek et Pacheco, mais également chez son médecin généraliste, en maison médicale, à domicile ou en pharmacie. Le service de vaccination à domicile pour les personnes en incapacité de se déplacer pour des raisons physiques et/ou psychiques est lui aussi toujours disponible.

"La capacité de testing et de vaccination reste suffisante et pourra être rapidement revue à la hausse en fonction des besoins et de la situation épidémiologique", assure la Cocom.