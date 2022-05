Coronavirus : la situation dans les hôpitaux s’améliore, sans cocorico

Un retour à la quasi-normalité, voilà ce qui s’annonce pour le Codeco de ce vendredi. Et pour cause, la situation épidémiologique s’est améliorée.

Les quatre indicateurs utilisés pour suivre l’évolution de l’épidémie sont le nombre de cas confirmés, les nouvelles hospitalisations de cas Covid-19 (confirmés en laboratoire), l’occupation des unités de soins intensifs (USI) et les décès. Tous ces indicateurs sont en phase descendante depuis plusieurs semaines, comme on peut le lire en détail ici, dans le dernier rapport de Sciensano.

Voici les moyennes journalières pour les 7 derniers jours pris en compte dans ce rapport :

3701 cas confirmés (pour la période du 7 au 13 mai, trois derniers jours non consolidés, en baisse de 16% par rapport à la moyenne journalière de la période précédente),

101,9 admissions à l’hôpital (pour la période du 10 au 16 mai, en baisse de 19% par rapport à la moyenne journalière de la période précédente),

8,9 décès (pour la période du 7 au 13 mai, trois derniers jours non consolidés, en baisse de 42% par rapport à la moyenne journalière de la période précédente).

A la date du lundi 16 mai 2022, on comptait 1513 lits occupés dans les hôpitaux, dont 106 en soins intensifs (en baisse de respectivement 20% et 16% par rapport au lundi 9 mai 2022).

On est dans une dynamique descendante

"On est dans une dynamique descendante", confirme Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid-19. "Il faut insister sur le fait que le nombre de tests devient faible, de l’ordre de 18.000 par jour donc on rate des infections très clairement – il y a plus de virus qui circulent que ce que l’on détecte mais tout va lentement, de manière continue, vers une diminution des différents indicateurs."

Toujours selon le dernier rapport de Sciensano, on voit diminuer le taux de reproduction (estimation de la contagiosité, qui dépend du virus mais également de nos comportements). Une diminution valable aussi bien pour le taux calculé sur base des hospitalisations en Belgique que pour celui calculé sur base du nombre de cas détectés. Les deux sont en dessous de 0,9. Or, en dessous de 1, cet indicateur indique une dynamique épidémique en cours de ralentissement.

Qu’observe-t-on dans les hôpitaux ?

Derrière ces chiffres globaux, quelles précisions peut-on donner à propos de la situation concrète sur le terrain, en particulier dans les hôpitaux ?

Marcel Van der Auwera, chef du département "Aide médicale urgente" au SPF Santé publique décrit une nette amélioration. "Au niveau des soins intensifs, on fluctue ces derniers temps autour des 100 patients. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Comme nous avons 128 sites hospitaliers en Belgique, cela signifie que certains hôpitaux n’ont plus du tout de patients COVID dans leurs unités de soins intensifs", explique-t-il, avant de détailler : "Les hôpitaux où on retrouve le plus de patients COVID en soins intensifs sont les "centres tertiaires", c’est-à-dire en gros les hôpitaux universitaires. C’est assez logique parce que c’est là qu’ont été envoyés les patients les plus lourds. Quelques exemples d’hôpitaux où il y a encore le plus de patients COVID en soins intensifs : Grand Hôpital de Charleroi (5 patients soins intensifs), Citadelle à Liège (7 patients), CHU Sart Tilman (8 patients)".

Au niveau des patients hospitalisés en dehors des soins intensifs, le dernier comptage fait état de 1400 personnes hospitalisées, soit une quinzaine par hôpital en moyenne. "Ça s’améliore partout mais ce n’est pas encore fini", précise Marcel Van der Auwera.

Au Grand Hôpital de Charleroi par exemple, où l’une de nos équipes s’est rendue, il y avait encore 41 patients "Covid". Mais il n’y a plus d’unités spécifiquement "Covid" : les patients sont isolés dans leurs chambres au sein des services. Et il faut préciser que le Covid n’est souvent pas la raison de leur hospitalisation (beaucoup sont testés positifs alors qu’ils viennent pour une autre raison et ne sont donc pas malades du Covid). En pratique cependant, "pour l’équipe soignante, c’est toute l’infrastructure qui doit être mise en branle et donc c’est la lourdeur de l’équipement spécialisé, toute une série de mesures d’hygiène plus lourdes", explique le Dr Manfredi Ventura, le Directeur médical.

"On a encore des patients fragilisés, qui peuvent attraper le Covid avec parfois des issues fatales, donc le problème n’est pas résolu, la situation est bien meilleure qu’avant mais ça nécessite encore de prendre quelques mesures de précautions, notamment de garder le masque à l’intérieur de l’hôpital", poursuit-il. L’amélioration est malgré tout réelle et "depuis de nombreuses semaines, nous n’avons plus de clusters c’est-à-dire de dissémination du virus à l’intérieur de l’hôpital".

Dans d’autres sites, comme à la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies, l’embellie est encore plus nette. Depuis Pâques, il n’y a plus aucun patient Covid aux soins intensifs. "Ça change parce qu’on ne vit plus dans le stress de ne soigner qu’une seule pathologie […] On a l’impression que la vie reprend un peu comme avant", partage la médecin Ester Ponzetto, interviewée par nos équipes à l’unité des soins intensifs de l’hôpital. Les pathologies sont redevenues diverses. Le bloc opératoire a repris son activité normale. "En général, on tourne autour de 12 lits occupés en continu", commente Sandrine Pirson, infirmière-cheffe aux soins intensifs dans le même hôpital. Ce qui ne veut pas dire que tous les problèmes ont disparu, en particulier celui du manque de personnel infirmier au quotidien, une situation généralisée. "Je m’estime heureuse car on a un effectif plus ou moins correct, ce qui n’est pas le cas dans les autres unités", poursuit Sandrine Pirson. "C’est vrai qu’on fonctionne avec un petit sous-effectif parce qu’on doit donner des congés aux gens – qui le méritent – en période estivale comme maintenant. On est correct mais il me manque une infirmière par jour."

Sur ce thème de la pénurie d’infirmiers et d’infirmières, accentuée depuis la crise du Covid, revoir ce reportage du Journal télévisé du 3 mai 2022 :