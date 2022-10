Coronavirus : la province de Luxembourg à la traîne pour la vaccination automnale

On en parle peut-être moins mais le Covid-19 est toujours bien présent dans notre région. Depuis début septembre, plus de 3900 cas Covid ont été enregistrés dans la province de Luxembourg. " Malheureusement il y a encore des gens qui sont hospitalisés et qui décèdent du Covid actuellement ", explique le Docteur Julie Engelbert, directrice médicale du centre de vaccination de Messancy.

Dans ce contexte, Vaccilux, la planification vaccination Luxembourg invite la population hésitante à aller se faire vacciner et bénéficier du booster. Les centres de vaccination de la province utilisent le nouveau vaccin Pfizer adapté au nouveau variant BA4/BA5. Le but de ce booster est d’augmenter l’immunité collective et de protéger les personnes les plus vulnérables.

Il faut dire qu’en province de Luxembourg, la vaccination est à la traîne. Le taux de vaccination des plus de 65 ans est de 42% contre 65% à l’échelle nationale. " On voit qu’au niveau des plus mauvais élèves de la province, on a des communes qui sont à 24% de vaccination des plus de 65 ans et qui ont un taux global de vaccination des plus de 18 ans de 6%, donc, on est vraiment très, très bas sur la couverture dans certaines communes, notamment dans le sud de la province, c'est assez interpellant " confirme la Dr Julie Englebert. " Avec cette faible couverture vaccinale, le virus risque de fort circuler ici pendant les prochaines vagues et pourrait encore faire beaucoup de dégâts, malheureusement. Ce serait donc vraiment intéressant que les gens viennent se faire vacciner parce que les centres vont bientôt fermer ", ajoute-t-elle.

Rappelons, en effet, que les centres de Marche et de Messancy fermeront le samedi 5 novembre. Seul Libramont restera ouvert à partir du 7 novembre. Les centres sont actuellement ouverts sans rendez-vous. Toute personne de plus de 18 ans dont la dernière dose date de plus de 3 mois est invitée à se faire vacciner. En plus des centres de vaccination, il est toujours possible de se faire vacciner auprès des médecins généralistes ou de certains pharmaciens.

Toutes les informations et dates d’ouverture des centres se trouvent sur le site www.covidluxembourg.be ou www.jemevaccine.be