Coronavirus : la prime pour cotisations ONSS sera étendue aux gestionnaires de bowlings et autres

La prime prévue pour les employeurs de l'évènementiel et des lieux dansants, spécifiquement destinée au paiement des cotisations ONSS de leurs travailleurs, va être étendue pour qu'elle bénéficie également aux employeurs responsables de piscines subtropicales, parcs de trampolines, salles de bowling, de snooker ou billard, paintball ou laser game. Le Conseil des ministres a en effet validé vendredi un projet d'arrêté royal en ce sens.

Le but est de couvrir tous les gestionnaires de lieux couverts qui ont des travailleurs à leur charge mais ont dû être fermés à la suite de mesures restrictives imposées par les autorités pour éviter les contaminations. Le texte, porté par les ministres Pierre-Yves Dermagne et Frank Vandenbroucke, est envoyé au Conseil d'Etat et au Comité de gestion de l'ONSS.

Un autre texte du ministre Dermagne est passé en Conseil des ministres et poursuit son parcours. Il propose de prolonger une mesure, pour permettre aux entreprises de faire compter les jours de chômage temporaire "corona" de 2021 pour demander d'être reconnues entreprise en difficulté ou en restructuration, de manière à pouvoir être dispensées de l'obligation premier emploi.