Coronavirus : la pandémie a tué entre 13 et 17 millions de personnes dans le monde, bien plus que ce que compte la Belgique comme habitants

La pandémie de Covid-19 était responsable de la mort de 13 à 17 millions de personnes à la fin 2021, soit beaucoup plus que le nombre de morts officiellement recensés, selon une nouvelle estimation de l’OMS publiée jeudi. Ces chiffres très attendus, permettent de donner une idée plus réaliste des effets dévastateurs – y compris indirects – de la pire pandémie depuis un siècle et qui continue de faire des milliers de morts chaque semaine.