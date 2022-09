Coronavirus : la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid, avec des sérums adaptés, débute ce lundi

C'est le retour de la piqûre : la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, à l'aide de sérums adaptés, débute ce lundi tant en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles.

Cette nouvelle campagne de (re)vaccination s'adresse en priorité aux personnes plus susceptibles de développer une forme grave du Covid-19, c'est-à-dire celles qui sont immunodéprimées, âgées de 65 ans et plus, les professionnels de la santé et les 50-64 ans. "Une attention particulière est également accordée aux femmes enceintes", précise le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.