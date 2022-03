Coronavirus : la Malaisie rouvrira ses frontières le 1er avril après plus de deux ans de fermeture

La Malaisie annonce qu’elle rouvrira ses frontières aux touristes internationaux le 1er avril après plus de deux ans de fermeture due à la pandémie de coronavirus.

Les visiteurs munis d’un schéma de vaccination complet seront autorisés à entrer dans ce pays d’Asie du Sud-Est sans devoir observer de quarantaine, a déclaré mardi le Premier ministre Ismail Sabri Yakoob.

Il faudra néanmoins disposer d’un test PCR au résultat négatif à réaliser avant le départ et faire un test antigénique négatif à l’arrivée.

À partir d’avril, presque toutes les restrictions relatives au coronavirus encore en vigueur seront supprimées. Seule l’obligation de porter un masque persistera, a indiqué le chef du gouvernement.

Près de 98% de la population doublement vaccinée

Bien que près de 30.000 nouvelles infections soient actuellement enregistrées chaque jour en raison du variant Omicron, 99% des cas sont bénins ou asymptomatiques, selon le journal The Star.

Près de 98% de la population est désormais doublement vaccinée.

La Malaisie, avec sa capitale Kuala Lumpur, est populaire auprès des vacanciers du monde entier. La péninsule malaise et les Etats de Sarawak et de Sabah sur l’île de Bornéo offrent des plages de sable blanc, une nature exotique et un monde sous-marin impressionnant.