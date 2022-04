Coronavirus : la Grèce opte pour un été sans masque ni certificat de vaccination

La Grèce a annoncé mercredi la levée pour l'été des dernières mesures contre le coronavirus, précisant que le port obligatoire du masque et la présentation du certificat de vaccination dans les commerces ne seraient plus requis à l'ouverture de la saison touristique.

"Compte tenu des données épidémiologiques et des recommandations des experts, nous annonçons l'allègement des mesures contre la pandémie du Covid-19", a annoncé le ministre de la Santé, Thanos Plevris.

"Du 1er mai au 31 août", le certificat de vaccination dont la présentation était jusqu'ici obligatoire dans les restaurants, bars et magasins, ne sera plus demandé, a-t-il précisé à la presse.

Quant au port du masque, il ne sera plus obligatoire dans les espaces clos à partir du 1er juin.

Le ministre a également annoncé "la suspension" à partir du 15 avril de l'amende de 100 euros infligée jusqu'ici aux plus de 60 ans non vaccinés, une mesure qui avait provoqué la colère des Grecs opposés à la vaccination obligatoire.

Mesures réexaminées en septembre

Le ministre a toutefois souligné que toutes les mesures pour endiguer la pandémie devraient être réexaminées au 1er septembre, après la saison estivale.

L'économie grecque dépend du tourisme, qui compte pour près du quart de son PIB. En février, Athènes avait déjà commencé à alléger le dispositif mis en place pour endiguer la pandémie, en suspendant le test de dépistage obligatoire pour les voyageurs arrivant en Grèce et munis d'un certificat de vaccination européen.

Les dernières mesures sanitaires resteront cependant en place pour les congés de la Pâque orthodoxe, la plus grande fête religieuse en Grèce célébrée cette année le 24 avril, mais les églises seront ouvertes au public, a précisé le ministre.

Le nombre de décès et d'infections par les variants du Covid-19 reste encore élevé en Grèce qui compte 10,7 millions d'habitants. Mardi, les autorités ont enregistré 64 décès et 15.690 infections supplémentaires. Au total, 28.274 décès et plus de 3 millions de cas ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en février 2020.