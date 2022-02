Coronavirus : la Flandre proposera une piqûre de rappel aux ados la semaine prochaine. Et ailleurs en Belgique ?

L’immunologue Sophie Lucas estime que oui : "La diminution de l’immunité se produit quel que soit l’âge, les adolescents ne sont pas à l’abri. Mais il est vrai que chez les ados, il y a eu de cas graves, donc on la verra difficilement dans les chiffres".

Elle estime donc qu’il n’y a pas de raison de ne pas autoriser cette dose booster aux ados, comme l’a fait la FDA américaine : "Il a été testé et il n’y a aucun signal de dangerosité supplémentaire". Mais ce n’est que son opinion, insiste-t-elle, et elle juge plus prudent d’attendre de toute façon l’avis de l’Agence Européenne des Médicaments : "Il est important de faire les choses dans l’ordre, comme on l’a toujours fait jusqu’ici en Belgique, et d’attendre cet avis, qui devrait arriver rapidement maintenant". Et devrait probablement être positif selon elle.