Coronavirus: La Flandre compte à présent 102 écoles fermées selon le ministre Ben Weyts)

On dénombre actuellement en Flandre 102 écoles fermées en raison de la pandémie de coronavirus. Il s'agit de 67 écoles secondaires et 35 écoles de l'enseignement primaire, a déclaré mercredi le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts, au parlement flamand. Le nombre d'écoles qui ferment temporairement leurs portes à cause du Covid-19 augmente rapidement. La semaine dernière, il était question de 19 écoles fermées.

Selon le ministre N-VA, les 102 écoles ont été fermées "soit parce que la sécurité est menacée par le nombre d'infections, soit parce que la qualité de l'enseignement est menacée".