Coronavirus : la demande de tests Covid pour les voyageurs venant de Chine est fondée "sur la science"

L’exigence par Washington de présenter aux frontières du pays un test négatif au Covid-19 pour les voyageurs venant de Chine se fonde "seulement et uniquement sur la science", a assuré mardi le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price.

Les déclarations sont intervenues en réaction à celles, plus tôt, d’une porte-parole de la diplomatie chinoise qui avait estimé que les restrictions prises par une douzaine de pays étaient "inacceptables" et "dénuées de base scientifique".

À partir du 5 janvier à 00h01 à Washington (06h01 HB), "tous les voyageurs par avion âgés de 2 ans et plus venant de Chine devront faire un test pas plus de deux jours avant leur départ", et ce indépendamment de leur nationalité ou leur statut vaccinal, avaient annoncé le 28 décembre les autorités sanitaires américaines.