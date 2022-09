Coronavirus : la Commission européenne autorise les vaccins Pfizer et Moderna contre le variant Omicron

La Commission européenne a annoncé vendredi avoir donné son feu vert à l'utilisation des premiers vaccins contre le Covid-19 adaptés au variant Omicron, ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna, en vue d'une campagne de rappel cet hiver dans l'UE pour parer une éventuelle nouvelle vague.

L'exécutif européen a ainsi suivi l'autorisation accordée jeudi à ces deux vaccins par l'Agence européenne des médicaments (EMA), a indiqué la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, sur Twitter.

Le sous-variant d'Omicron BA.1

Ces vaccins "ciblent le sous-variant d'Omicron BA.1 en plus de la souche originale" du coronavirus, apparu dans la ville chinoise de Wuhan en 2019, selon l'EMA, basée à Amsterdam.

Ils sont destinés aux personnes âgées de 12 ans et plus qui ont reçu au moins une primovaccination contre le Covid-19. Ces vaccins sont des versions adaptées des vaccins originaux Comirnaty de Pfizer/BioNTech et Spikevax de Moderna.