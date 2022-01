Coronavirus : la CIM Santé se penche mercredi sur une probable adaptation des mesures dans les écoles

Si les règles de mise en quarantaine devaient être assouplies, la mesure pourrait toutefois être contrebalancée par un effort accru en matière de ventilation, de port du masque et de respect des distances.

Plus d'auto-tests ?

Le ministre Vandenbroucke préconise aussi que les parents réalisent plus régulièrement des auto-tests covid sur leurs enfants afin de les détecter plus précocement.

Reste à savoir qui financera l'achat de ces tests, dont le prix varie entre 3,5 et 7 euros l'unité, ce qui à la longue pèsera logiquement sur le budget (et donc la motivation) de nombreuses familles.

Mardi, le ministre Vandenbroucke suggérait que les écoles mettent ces auto-tests à disposition, ce qui in fine reviendrait à faire payer la note par les Communautés.

Les ministres de l'Enseignement estiment, eux, que le coût devrait plutôt être soutenu par le Fédéral. Ils préconisent dans la foulée la mise à disposition de quatre auto-tests par semaine et par enfant à un prix unitaires plafonné à 1 euro.

Pour rendre la gestion de la crise sanitaire plus praticable et prévisible dans les écoles, le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA) préconise l'élaboration d'un "Baromètre corona" pour le secteur scolaire, un peu à l'image de celui adopté récemment pour le Codeco pour l'événementiel et le secteur culturel.

Enfin, les ministres devraient également discuter mercredi d'une possible autorisation des voyages scolaires avec nuitées, en ligne avec ce qui est dorénavant autorisé dans le secteur de la jeunesse.