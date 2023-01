Coronavirus : la Chine suspend la délivrance de visas de court séjour pour les Sud-Coréens

Selon les chiffres officiels, 2224 ressortissants chinois munis de visas de court séjour ont atterri en Corée du Sud depuis le 2 janvier, et 17,5% d'entre eux ont été testés positifs à leur arrivée. Séoul a également restreint la délivrance de visas de court séjour aux ressortissants chinois, à l'exception des fonctionnaires, des diplomates et des personnes ayant des objectifs humanitaires et commerciaux cruciaux, jusqu'à fin janvier.

Séoul a également réduit le nombre de vols en provenance de Chine, qui doivent en outre désormais atterrir uniquement à l'aéroport international d'Incheon, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Séoul.

Moins de touristes chinois

Le nombre de touristes chinois dans le pays est passé de 6,02 millions en 2019 à 200.000 de janvier à novembre en 2022, ne représentant plus que 7,5% des touristes étrangers, a indiqué à l'AFP le ministère sud-coréen de la Culture.