Coronavirus : la Belgique détruira pour 98,5 millions d’euros de matériel médical et de médicaments périmés

Depuis le début de la pandémie, la Belgique a accumulé un stock important de médicaments, dispositifs médicaux, matériel de test DIV (diagnostic in vitro) et d’équipements de protection individuelle (EPI).

Mais après deux ans, une partie de ce stock stratégique est arrivée à expiration, risque de l’être bientôt ou est de qualité inférieure. "Ceci s’explique principalement par les circonstances au début de la crise du Covid, où des quantités considérables de matériel ont dû être achetées à court terme sur un marché qui, à l’époque, ne fonctionnait pas de manière optimale. Cette situation a conduit à l’achat de matériel parfois de moindre qualité ou à l’achat d’une trop grande quantité de matériel pour être certain de couvrir tous les besoins. Dans certains cas, on a également acheté du matériel qui n’a pas été utilisé par la suite en raison d’un changement d’approche", c’est le cas par exemple des tests sérologiques, explique la note du 31 mars au conseil des ministres du cabinet de Frank Vandenboucke, vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Une note déjà actée.

La décision de détruire ce stock périmé ou inutilisable s’est donc imposée. Au total, un peu moins de 98,6 millions d’euros partiront en fumée. 98.583.047 pour être précis. Un peu moins de 28 millions d’euros concernent des produits périmés, les produits en passe d’être périmés représentent 1,3 million d’euros et enfin, les 69,3 millions d’euros correspondent aux produits de qualité inférieure. La destruction pure et simple coûtera entre 1,28 et 1,37 million d’euros.