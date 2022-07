Coronavirus : l'UE recommande une deuxième dose de rappel pour les plus de 60 ans

En revanche, à l'heure actuelle, "il n'existe pas de preuves épidémiologiques claires justifiant l'administration d'une seconde dose de rappel chez les personnes immunocompétentes de moins de 60 ans, à moins qu'elles ne présentent des vulnérabilités médicales."

De son côté, la Belgique a annoncé vendredi le lancement en septembre d'une campagne de vaccination pour laquelle tous les plus de 50 ans recevront une invitation pour le second booster.

"Pas de temps à perdre"

Plus de la moitié des pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen (UE/EEE) recommandent d'ailleurs déjà cette deuxième dose de rappel, principalement à des groupes de population plus âgés. Toutefois, l'adoption du vaccin reste faible et inégale d'un pays à l'autre, notent l'ECDC et l'EMA.

"Les cas et les hospitalisations augmentant à nouveau à l'approche de la période estivale, j'invite tout le monde à se faire vacciner et à se renforcer le plus rapidement possible", a exhorté la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides.

"Il n'y a pas de temps à perdre. J'appelle les États membres à déployer immédiatement le deuxième rappel pour toutes les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que pour toutes les personnes vulnérables, et j'exhorte toutes les personnes éligibles à se présenter et à se faire vacciner. C'est ainsi que nous nous protégerons nous-mêmes, nos proches et nos populations vulnérables."