Coronavirus : l’Orchestre philharmonique de Vienne contraint d’annuler des concerts en Europe

L’Orchestre philharmonique de Vienne, qui donnait, il y a presque un mois, son traditionnel concert de nouvel an devant une poignée de chanceux, a été contraint d’annuler plusieurs concerts Allemagne, France et Autriche à cause de la flambée d’infections au coronavirus dans ses rangs.

"En raison du nombre élevé et en constante augmentation de cas de Covid-19 dans l’orchestre", le prestigieux Wiener Philharmoniker est contraint d’annuler une partie de sa tournée de concerts qu’il devait effectuer avec le chef Valery Gergiev. Deux concerts, prévus à Cologne et Hambourg en Allemagne, ont été annulés durant le week-end. Les annulations portent également sur un concert prévu dans la capitale française, Paris, ce mercredi. L’orchestre devait y interpréter le Concerto pour piano n° 2 de Rachmaninov avec le pianiste Denis Matsuev, ainsi que la Symphonie n° 2 de Rachmaninov.