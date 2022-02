Coronavirus : l'OMS appelle à un effort de vaccination accru en Europe de l'Est

Hans Kluge a regretté la faiblesse des taux de vaccination dans certaines parties de cette région, avec moins de 40% des personnes âgées de plus de 60 ans complètement vaccinées contre le Covid-19 en Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, au Khirgizstan, en Ukraine et en Ouzbékistan.

Il a précisé qu'en Bulgarie, Géorgie et Macédoine du Nord moins de 49% du personnel de santé avait reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid.

"Examiner les raisons locales"

"J'appelle les gouvernements, les autorités de la santé et les partenaires concernés à examiner les raisons locales pour une moindre demande et acceptation du vaccin et à élaborer des interventions adaptées pour accroître de manière urgente les taux de vaccination, en fonction des données spécifiques du contexte", a ajouté Hans Kluge.

En outre, face au "raz-de-marée Omicron" et "avec le Delta qui circule toujours largement dans l'Est", la situation est "inquiétante", a souligné Hans Kluge et ce n'est "pas le moment de lever des mesures dont nous savons qu'elles permettent de réduire la diffusion du Covid-19".

Ces mesures comprennent, outre le fait d'éviter les endroits bondés, le port du masque en intérieur, une ventilation accrue et l'utilisation de tests rapides pour identifier tôt les cas, a-t-il précisé.