Empêtré dans plusieurs scandales, le Premier Ministre Boris Johnson a levé la grande majorité des mesures, déjà parmi les plus légères d’Europe. A partir d’aujourd’hui, le port du masque n’est donc plus obligatoire mais uniquement recommandé dans les endroits fermés et très fréquentés. Plus besoin non plus de passe sanitaire pour accéder aux boîtes de nuit ou autres lieux de grands rassemblement. Seule mesure toujours en place, l’isolement obligatoire en cas de test positif.