Coronavirus : l’Autriche va mettre fin à la vaccination obligatoire

Le texte était entré en vigueur le 5 février, une mesure inédite dans l’Union européenne (UE) et qui avait suscité une forte opposition d’une partie de la population de 9 millions d’habitants. L’ensemble des résidents de plus de 18 ans étaient concernés, à l’exception des femmes enceintes, de ceux qui ont contracté le virus il y a moins de 180 jours et enfin de ceux qui peuvent se faire exempter pour raisons médicales.

Finalement, le gouvernement avait décidé de suspendre l’application de la loi face à la moindre dangerosité du variant Omicron.

"Il y a actuellement beaucoup d’arguments pour dire que cette atteinte aux droits fondamentaux n’est pas justifiée", avait alors déclaré Karoline Edtstadler, chargée de la Constitution.