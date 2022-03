Coronavirus : l'Angleterre renonce à l'obligation vaccinale pour ses soignants

Selon lui, "avec une population mieux vaccinée et des taux d'admission à l'hôpital plus faibles, c'était la bonne chose à faire que d'étudier de nouveau" la décision, rejetée par 90% des 90.000 participants à une consultation publique sur le sujet.

Le ministre a toutefois souligné la "responsabilité professionnelle" des soignants à se faire vacciner.

Les employés des maisons de retraite en Angleterre, qui avaient déjà été priés d'être complètement vaccinés, n'auront plus l'obligation de l'être à partir du 15 mars, selon le communiqué.

Depuis le début de la pandémie, le Royaume-Uni, pays de 67 millions d'habitants, a enregistré près de 19 millions de cas de coronavirus et plus de 160.000 morts. Quelque 52 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin et plus de 38 millions leur dose de rappel.