Coronavirus : l'agence européenne autorise les vaccins contre Omicron en tant que vaccin initial

Les nations européennes avaient tenu à adopter rapidement la nouvelle génération de vaccins afin de pouvoir lancer des campagnes de rappel et cibler les personnes qui n'avaient pas encore été vaccinées.

Alors que les précédents "variants préoccupants" comme Alpha et Delta ont fini par disparaître, Omicron et ses sous-lignées ont dominé tout au long de l'année 2022.

Les types BA.4 et BA.5 ont notamment contribué à une hausse du nombre des nouveaux cas de la maladie en Europe et aux États-Unis au cours des derniers mois.

Tous les variants d'Omicron ont tendance à se traduire par une évolution plus lente de la maladie car ils s'installent moins dans les poumons et plus dans les voies aériennes supérieures, provoquant des symptômes tels que la fièvre, la fatigue et la perte d'odorat.