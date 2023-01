Coronavirus : Kraken, le surnom du dernier descendant d’Omicron. Que sait-on ?

Selon le CDC, le Centre américain de Contrôle des Maladies, le sous-variant "Kraken" représente désormais 28% des cas de Covid-19 aux Etats-Unis et sa prévalence est en augmentation dans le monde. Les contaminations ont doublé la semaine dernière aux USA. Dans le nord-est du pays, il représente désormais 75% des cas à lui seul. Il y a un mois, il ne représentait que 4%. Et depuis, XBB.1.5. a été détecté dans 29 pays.

"Pour le moment, c’est le variant sur la scène mondiale qui semble être le meilleur candidat pour devenir le nouveau variant dominant, constate l’épidémiologiste Simon Dellicour (ULB). "On pense que si ça continue comme ça, il y a de fortes raisons de penser que cela va être le même scénario dans d’autres régions du monde et donc chez nous. Mais ce n’est pas inédit. On a déjà observé ça quatre fois l’an passé avec BA.1 début 2022, BA.2 avant l’été, BA.5 l’été passé et plus récemment BQ.1. On pense que le 5e épisode Omicron pourrait être associé à XBB.1.5, mais on en aura le cœur net dans les prochaines semaines."