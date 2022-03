Coronavirus: jusqu'à 15.000 euros de prime pour les secteurs les plus touchés à Bruxelles

Le gouvernement bruxellois a approuvé, en première lecture, deux projets d'arrêtés afin de soutenir les entreprises dans le cadre de la crise du Covid-19 ont indiqué mardi la secrétaire d'État à la Transition économique Brabara Trachte, le ministre-président Rudi Vervoort, et le ministre des Finances Sven Gatz.

Les aides annoncées sont destinées aux entreprises les plus touchées des secteurs le plus en difficultés dans le cadre de la crise du Covid-19: le monde de la nuit, les hébergements touristiques, l'événementiel, les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le sport et les transports de personnes. Un budget de 63 millions d'euros leur sera dédié.

Le dispositif permettra de soutenir les entreprises qui ont dû fermer ou qui ont été entravées dans leur activité par les différentes mesures sanitaires fin 2021 et au premier trimestre 2022.

L'aide mise sur pied prendra la forme de deux primes.

Il s'agit d'une "Prime 2022" pour les discothèques, l'événementiel, les ReCa ainsi que leurs fournisseurs, le tourisme, le sport et le transport de personnes pour un budget total de 45 millions d'euros.

Les montants iront de 5.000 à 15.000 euros en fonction du nombre d'ETP et de la perte de chiffre d'affaires sur foi d'une comparaison des années 2019 et 2021.

Un forfait de 4.000 euros est prévu pour les entreprises nées en 2019, 2020 et 2021.

Une Prime « HT3 » sera par ailleurs réservée aux hébergements touristiques. Le montant s'élève à 1.100 euros par unité de logement. Budget total : 18 millions d'euros. Par ailleurs, les Auberges de Jeunesse bénéficieront à nouveau d'une aide régionale.

Ces deux primes seront disponibles pour les entrepreneurs après avis des partenaires sociaux (Brupartners), du Conseil d'État et de l'Autorité des Protections des données (APD).

La notification à la Commission européenne pour le cadre temporaire des aides d'État sera également demandée.