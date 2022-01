Coronavirus : Johnson & Johnson s’attend à vendre 3 milliards de dollars de vaccins en 2022

Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson s’attend à vendre entre 3 et 3,5 milliards de dollars de son vaccin à dose unique contre le Covid-19 en 2022, soit un peu plus qu’en 2021, selon un communiqué présentant ses résultats et diffusé mardi.

Johnson & Johnson envisageait encore en octobre d’en vendre pour 2,5 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année mais la production du sérum a notamment été perturbée par des problèmes dans une usine de Baltimore. C’est bien loin des ventes des autres laboratoires américains ayant développé des vaccins contre le Covid-19.