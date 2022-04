A côté de la question des prix se trouve celle des mesures énergétiques, notamment celles liées à la transformation et rénovation des bâtiments. Et selon Elio Di Rupo, le gouvernement wallon y consacre déjà beaucoup d’argent. Cependant, il reconnaît "qu’il y a encore beaucoup d’économies d’énergie faisables, surtout dans le bâti wallon qui est assez âgé."

Mais ces primes sont-elles accessibles à tous ? "Nous faisons le maximum même s’il y a toujours des retards de gestion des dossiers, etc. Mais c’est accessible à tous et on a été très attentifs pour les plus défavorisés."

Faire plus ?

Du point de vue des finances publiques, serait-il envisageable de faire plus ? "Après la Covid, tous les niveaux de pouvoir ont énormément dépensé pour essayer d’éviter la catastrophe économique et sociale", répond le ministre président wallon.

"Et nous, à la Région wallonne, nous avons dépensé 3 milliards à cause des inondations", ajoute-t-il. Par conséquent, "les marges de manœuvre des autorités publiques, les marges de manœuvre financière, sont aujourd’hui très faibles. Et donc on ne pourra pas faire n’importe quoi."

"On doit maîtriser nos finances publiques."